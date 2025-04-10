Акция «Бессмертный полк» пройдет во всех школах и колледжах РФ

Кравцов: во всех школах и колледжах РФ пройдет «Бессмертный полк»

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил, что акция «Бессмертный полк» состоится во всех российских школах и колледжах.

«Она (акция. — «Газета.Ru») пройдет в смешанных форматах, там, где вопросы безопасности позволяют, она пройдет в традиционном формате», — пояснил Кравцов.

Он добавил, что в 2024 году в акции приняли участие 10 тысяч школьников. Кравцов выразил надежду, что в этом году участников станет больше.

До этого Кравцов говорил, что урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая.

По словам министра, вместо звонка в школах в течение месяца будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Он добавил, что по всей стране пройдут акции, посвященные Дню Героев Отечества, всероссийский урок памяти «Георгиевская лента — символ воинской славы», всероссийский проект «Моя история», проект «Судьба солдата» и другие мероприятия.

Ранее российские школьники назвали главные «красные флаги» в учителях.