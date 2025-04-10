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Российские школьники назвали главные «красные флаги» в учителях

В России 68% школьников не доверяют учителям, допускающим орфографические ошибки
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Shutterstock

68% российских школьников считают, что заинтересованность в предмете и успеваемость во многом зависят от того, какие отношения складываются с учителем. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на результаты исследования, проведенного онлайн-школой для детей и подростков Skysmart.

Также опрошенные указали наиболее тревожные моменты. 28% респондентов считают, что ошибки в речи и письме педагога настораживают больше всего, а 22% не нравится учитель, который смеется над детьми.

17% учеников считают, что если педагог занят во время урока посторонними делами — он проявляет неуважение к учебному процессу. Не приемлют грубость и крик 14% молодых людей. Еще 10% назвали недопустимым разговоры преподавателя по телефону во время занятия.

9% опрошенных считают странной неуверенность учителя в подаваемом им в материале.

До этого российские школьники рассказали, чего боятся в будущей работе.

Наиболее распространенным страхом является опасение не найти высокооплачиваемую должность — так ответили 28% опрошенных. На втором месте — страх оказаться на нелюбимой работе (24%). 17% респондентов выражают опасения по поводу того, что не смогут получить желаемую специальность.

Ранее стало известно, сколько россияне тратят на подготовку детей к ЕГЭ.

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