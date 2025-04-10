Глава Минпросвещения назвал дату проведения урока «Разговоры о важном»

Урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению акции «Бессмертный полк» в 2025 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Мы 5 мая во всех школах нашей страны проведем урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Победе», — заявил он.

По словам министра, вместо звонка в школах в течение месяца будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Он добавил, что по всей стране пройдут акции, посвященные Дню Героев Отечества, всероссийский урок памяти «Георгиевская лента — символ воинской славы», всероссийский проект «Моя история», проект «Судьба солдата» и другие мероприятия.

Кроме того, во всех школьных музеях, детских садах и колледжах пройдет акция «Стена памяти».

До этого президент России Владимир Путин заявил на встрече с Кравцовым, что в годы Второй мировой войны нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Министр рассказал Путину, что до сих пор идут раскопки, находятся новые документы и факты, о которых потом узнают российские школьники.

Ранее российские школьники назвали главные «красные флаги» в учителях.