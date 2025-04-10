Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава Минпросвещения назвал дату проведения урока «Разговоры о важном»

Кравцов: урок «Разговоры о важном» о Великой Отечественной войне пройдет 5 мая
close
РИА Новости

Урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Отечественной войне, пройдет в российских школах 5 мая. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной проведению акции «Бессмертный полк» в 2025 году, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, передает ТАСС.

«Мы 5 мая во всех школах нашей страны проведем урок «Разговоры о важном», посвященный Великой Победе», — заявил он.

По словам министра, вместо звонка в школах в течение месяца будут звучать песни о Великой Отечественной войне. Он добавил, что по всей стране пройдут акции, посвященные Дню Героев Отечества, всероссийский урок памяти «Георгиевская лента — символ воинской славы», всероссийский проект «Моя история», проект «Судьба солдата» и другие мероприятия.

Кроме того, во всех школьных музеях, детских садах и колледжах пройдет акция «Стена памяти».

До этого президент России Владимир Путин заявил на встрече с Кравцовым, что в годы Второй мировой войны нацистами был совершен колоссальный масштаб преступлений. Министр рассказал Путину, что до сих пор идут раскопки, находятся новые документы и факты, о которых потом узнают российские школьники.

Ранее российские школьники назвали главные «красные флаги» в учителях.

Все новости на тему:
80 лет Победы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами