В Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Росавиация: из-за тумана в Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы

Из-за сильного тумана в Сочи девять самолетов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«По данным на 19:00 по московскому времени, девять самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы», — говорится в соообщении.

По данным пресс-службы, самолеты ушли на аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минеральных Водах. В результате будут задерживаться рейсы на вылет.

В Росавиации добавили, что все службы аэропорта Сочи работают в усиленном режиме на фоне непогоды. В настоящее время задействован дополнительный персонал для максимально возможного оперативного обслуживания самолетов и пассажиров.

В свою очередь Департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи сообщил, что в течение дня 3 апреля, а также ночью и утром 4 апреля на в Сочи местами ожидается туман. По прогнозам синоптиков, видимость составит 0,5 — 1 км.

В 19:20 по московскому времени стало известно, что 12 рейсов уйдут на запасные аэродромы из-за сильного тумана в Сочи. В аэропорту курортного города сообщили, что семь самолетов сядут в Минеральных Водах, один — в Махачкале и еще один — в Астрахани.

Кроме того, 9 марта произошла массовая задержка рейсов из Сочи в Москву. Сообщалось, что пассажиры застряли в аэропорту из-за густого тумана. Один из рейсов должен был отправиться 8 марта в 19:50, но в связи с погодными условиями его перенесли.

Ранее сочинский аэропорт принял несколько рейсов в связи с улучшением погоды.