В Росавиации опровергли сообщения об открытии закрытых в России аэропортов

Распространяемые в медиа сообщения о «срочной подготовке к открытию» временно закрытых аэропортов в центральной России и на юге страны, о «сборе заявок на полеты» являются фейком и не соответствуют действительности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В случае изменений в режиме работы этих аэропортов Росавиация сообщит об этом официально», — написал он.

О возможном открытии авиагаваней Воронежа, Липецка, Симферополя и других закрытых в России аэропортов сообщал Telegram-канал Mash. По его информации, из-за подобных планов руководство аэропортов вызывало сотрудников из отпуска.

В конце января в пресс-службе компании «Аэродинамика» сообщили, что закрытые аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи на регулярной основе обновляют вакансии на сайтах по поиску работы. Также авиагавани тренируют специалистов, чтобы они не теряли навыки в случае возобновления полетов.

Ранее несколько рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды.