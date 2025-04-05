В Сочи семь самолетов ушли на запасные аэропорты

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в своем Telegram-канале, что семь самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы из-за тумана.

Согласно сообщению Кореняко, в ночь на 5 апреля в районе аэропорта Сочи наблюдается туман. В связи с этим семь самолетов, совершавших рейсы в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Грозный, Махачкалу и Минводы.

4 апреля самолет «‎Уральских авиалиний»‎ из Екатеринбурга во Владивосток задержали по причине попадания птиц в двигатель. Уточнялось, что неполадки устранят специалисты с помощью оборудования. Обратный рейс U6-572, как уточняется, задержали. Пассажиров разместили в гостинице, им оплатят еду и напитки.

3 апреля сообщалось, что из-за сильного тумана в Сочи на запасные аэродромы девять самолетов.

В этот же день сообщалось, что в Екатеринбурге привлекли к ответственности мужчину, который пересел на чужое место в самолете. Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. 64-летний мужчина, летевший из Сочи, во время путешествия пересел на кресло около иллюминатора, так как это место показалось ему удобнее. Бортпроводники пытались уговорить пассажира вернуться на место, которое было указано у него в билете, но россиянин отказался. После этого пилот сообщил о дебошире в аэропорт.

Ранее в Аргентине самолет почти час кружил над аэропортами из-за уснувшего диспетчера.