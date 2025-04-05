В Брянской области в результате атаки БПЛА без света осталось село Подывотье

Энергоснабжение нарушено из-за атаки дрона в селе Подывотье в Брянской области

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о повреждении высоковольтной линии электропередачи в селе Подывотье Севского района в результате атаки украинского беспилотника. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки было нарушено электроснабжение жилых домов, при этом никто не пострадал.

Богомаз указал на продолжающиеся атаки на энергетическую инфраструктуру региона, несмотря на заявления о прекращении ударов по энергообъектам.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.

Накануне российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Брянской областью.

Как сообщило Минобороны Российской Федерации, в ночь на 4 апреля силы ПВО сбили над регионами страны 49 беспилотников ВСУ, из них один — над Брянской областью.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.