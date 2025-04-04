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Украинские беспилотники уничтожили в небе над Брянской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянской областью
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MOD Russia/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вражеские дроны были уничтожены около 18:40 мск, отметили в ведомстве.

4 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаки на энергетическую инфраструктуру, несмотря на публично принятые Украиной обязательства. Так, сегодня при атаке FPV-дрона в селе Лемешовка Севского района была повреждена электроподстанция. Было нарушено энергоснабжение местных жителей. Пострадавших в результате атаки нет, ведутся восстановительные работы, отметил глава региона.

Также в пятницу украинские беспилотники нанесли удары по сельхозпредприятию в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате атаки было повреждено здание фермы и трактор. Кроме того, в поселке Белая Березка Трубчевского района во время атаки украинского ударного беспилотника был поврежден внутренний газопровод низкого давления.

Ранее ВСУ нанесли удар по мосту в Брянской области.

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