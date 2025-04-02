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Суд отправил в колонию сообщницу экс-гендиректора ЧЭМК

Суд приговорил к трем годам колонии сообщницу экс-гендиректора ЧЭМК Ходоровского
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пресс-служба правительства Челябинской области

Калининский районный суд Челябинска приговорил к трем годам колонии сообщницу бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского, осужденного за интимную связь со школьницами. Об этом сообщает «74.Ru».

Отмечается, что обвиняемая Дарья Филичкина водила к Ходоровскому несовершеннолетних девочек. Исполнение наказания в отношении женщины отсрочено до тех пор, пока ее пятилетнему сыну не исполнится 14 лет.

Филичкина — уроженка Ивановской области, но жила она в Челябинске. Официально нигде не работала.

Изначально Филичкиной было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Развратные действия группой лиц». Однако затем защита добилась переквалификации на более мягкое обвинение — по статье «Организация проституции с использованием несовершеннолетних».

В декабре прошлого года стало известно, что бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского приговорили к четырем годам лишения свободы условно за интимную связь со школьницами.

Ранее на 40-летнюю россиянку, вступившую в интимную связь с подростком, завели уголовное дело.

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