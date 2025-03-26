На 40-летнюю россиянку, вступившую в интимную связь с подростком, завели уголовное дело

Жительнице Нижегородской области грозит лишение свободы за интимную связь с подростком. Об этом стало известно NewsNN.

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, фигуранткой дела оказалась 40-летняя женщина из Выксы. Все произошло в ноябре 2023 года, когда ее жертве еще не исполнилось 16 лет.

Предварительно, юноша вступил в сексуальные отношения со взрослой женщиной по обоюдному согласию, однако ей все равно грозит уголовная ответственность — до четырех лет колонии. Нижегородка уже написала явку с повинной.

До этого учительницу из Индианы заподозрили в сексуализированном насилии над школьниками. На Бриттани Фортинберри, 31-летнюю мать четырех сыновей, пожаловалась бабушка ее 16-летнего ученика, которому, по ее словам, было всего 15, когда педагог стала домогаться его.

Она отправляла подростку свои фото, угощала его наркотиками и даже принимала с ним душ. Также женщина заявила несовершеннолетнему, что добровольно уйдет из жизни, если он расскажет кому-нибудь о происходящем. Подростка допросили, и он предположил, что потерпевшими от домогательств могут быть от пяти до десяти человек.

Ранее американка совратила 13-летнего мальчика и пообещала уйти от мужа ради него.