Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На 40-летнюю россиянку, вступившую в интимную связь с подростком, завели уголовное дело

В Нижегородской области 40-летнюю женщину заподозрили в совращении подростка
close
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Жительнице Нижегородской области грозит лишение свободы за интимную связь с подростком. Об этом стало известно NewsNN.

Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, фигуранткой дела оказалась 40-летняя женщина из Выксы. Все произошло в ноябре 2023 года, когда ее жертве еще не исполнилось 16 лет.

Предварительно, юноша вступил в сексуальные отношения со взрослой женщиной по обоюдному согласию, однако ей все равно грозит уголовная ответственность — до четырех лет колонии. Нижегородка уже написала явку с повинной.

До этого учительницу из Индианы заподозрили в сексуализированном насилии над школьниками. На Бриттани Фортинберри, 31-летнюю мать четырех сыновей, пожаловалась бабушка ее 16-летнего ученика, которому, по ее словам, было всего 15, когда педагог стала домогаться его.

Она отправляла подростку свои фото, угощала его наркотиками и даже принимала с ним душ. Также женщина заявила несовершеннолетнему, что добровольно уйдет из жизни, если он расскажет кому-нибудь о происходящем. Подростка допросили, и он предположил, что потерпевшими от домогательств могут быть от пяти до десяти человек.

Ранее американка совратила 13-летнего мальчика и пообещала уйти от мужа ради него.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами