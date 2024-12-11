Совративший школьниц экс-директор ЧЭМК отделался условным сроком

Бывшего генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината Павла Ходоровского приговорили к четырем годам лишения свободы условно за интимную связь со школьницами. Об этом пишет 74.ru.

По данным издания, в суде Ходоровский признал вину и заключил досудебное соглашение, по условиям которого он должен сообщить о каких-то других преступлениях.

Мужчина проходил фигурантом по статьям «Развратные действия группой лиц», «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего» и «Незаконные изготовление и оборот порноматериалов». При этом все статьи предусматривают реальные сроки.

Однако суд решил приговорить Ходорковского к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Бывшего гендиректора ЧЭМК выпустили из здания суда.

До этого в Москве супругов заподозрили в том, что они выманивали у ребенка откровенные фото. По данным источника mk.ru, 12-летняя девочка познакомилась с 16-летним молодым человеком, они начали переписываться. При этом мать ребенка знала о новом знакомом и иногда смотрела сообщения. Помимо этого, студент техникума общался со школьницей и ее родительницей по голосовой связи, но никогда не показывал видео под предлогом того, что стесняется прыщей.

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