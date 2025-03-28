Считавшаяся погибшей на затонувшем батискафе в Египте россиянка жива

Россиянка Кристина Валиуллина, которая считалась погибшей при крушении туристического батискафа в египетской Хургаде, жива. Об этом сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ.

По словам источника, женщина находится в больнице.

В соцсетях сначала появились данные, что супруги-врачи Кристина и Равиль Валлиулины отдыхали в Египте с дочками. Власти Татарстана сообщали, что, по предварительной информации, супружеская пара погибла при крушении, а их дети 10 и 15 лет попали в больницу. Таким образом, погиб только муж россиянки.

Генконсульство России в Хургаде подтвердило гибель шестерых россиян после затопления прогулочного батискафа «Синдбад» с 45 туристами на борту. В больницах остаются еще семь пострадавших, включая пять несовершеннолетних. Выжившие сообщают, что батискаф начал погружаться в воду с открытыми люками до того, как все пассажиры успели в него войти. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянка рассказала о состоянии батискафа «Синдбад» до инцидента в Хургаде.