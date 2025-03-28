Ушел под воду с открытыми люками: туристы рассказали подробности крушения батискафа в Египте

Россиянка рассказала, что батискаф Sindbad был «пошатанным» еще в 2017 году

Генеральное консульство России в Хургаде подтвердило гибель шестерых россиян после затопления прогулочного батискафа «Синдбад» с 45 туристами на борту. В больницах остаются еще семь пострадавших, включая пять несовершеннолетних. По утверждению врачей, их жизни ничего не угрожает. К настоящему времени в СМИ появились рассказы выживших после трагедии, которые утверждают, что батискаф не ударялся о риф, а начал погружаться в воду с открытыми люками в момент, когда не все пассажиры успели войти внутрь.

В результате аварии прогулочного батискафа «Синдбад» в Красном море погибли шесть россиян, в том числе двое детей. Об этом сообщило Генконсульство России в Хургаде. По состоянию на поздний вечер 27 марта в больницах оставались семь российских граждан, включая пятерых несовершеннолетних.

Пассажиры батискафа полный список россиян, находившихся на потерпевшем крушение батискафе.



В него входят Виталий, Ярослав, Кирилл, Людмила и София Гордеевы; Екатерина Жукова; Равиль, Кристина, Лиана и Наиля Валиуллины; Манолия Токалак; Алина Божко; Екатерина Калмыкова; Евгения Нестерюк; Екатерина, Андрей, Ариана и Мирослав Болдыревы; Алексей Беликов; Всеволод Николаев; Любовь Павлюченкова; Юлия и Гордей Никифоровы; Вадим, Марина, Роман и Герман Боровковы; Сергей, Наталья, Арина и Виктория Ещевы; Айдар и Аскар Фаттаховы; Регина Айметдинова; Эдуард и Карина Калгины; Константин, Ольга и Анна Измайловы; Владимир и Марина Головины; Марина и Дарья Бутсенко; Андрей и Елена Карины. РИА Новости опубликовало В него входят Виталий, Ярослав, Кирилл, Людмила и София Гордеевы; Екатерина Жукова; Равиль, Кристина, Лиана и Наиля Валиуллины; Манолия Токалак; Алина Божко; Екатерина Калмыкова; Евгения Нестерюк; Екатерина, Андрей, Ариана и Мирослав Болдыревы; Алексей Беликов; Всеволод Николаев; Любовь Павлюченкова; Юлия и Гордей Никифоровы; Вадим, Марина, Роман и Герман Боровковы; Сергей, Наталья, Арина и Виктория Ещевы; Айдар и Аскар Фаттаховы; Регина Айметдинова; Эдуард и Карина Калгины; Константин, Ольга и Анна Измайловы; Владимир и Марина Головины; Марина и Дарья Бутсенко; Андрей и Елена Карины.

В связи с крушением батискафа с россиянами Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

«Брали деньги и отправляли под воду»: в Египте затонул батискаф с 45 россиянами на борту Недалеко от египетского курорта Хургада затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами... 27 марта 17:04

Другая версия событий

По предварительной информации, которая активно распространялась сразу после трагедии, затопление батискафа произошло в результате столкновения с рифом. Однако появившиеся в СМИ рассказы очевидцев события свидетельствуют о другом: судно начало внезапно опускаться под воду еще до окончания посадки пассажиров, большая часть из которых уже была внутри, а часть оставалась снаружи.

«Батискаф «Синдбад» начал погружение с открытыми люками, люди даже не успели спуститься в смотровой отсек», — сообщил Telegram-канал SHOT.

В другой заметке тот же SHOT рассказал, что российская туристка по имени Регина вместе с детьми 9 и 10 лет спаслась с батискафа «Синдбад» в свой день рождения. По ее словам, лодка начала тонуть прямо в момент погрузки туристов на борт. Их спасло то, что они не успели войти внутрь, перед ними было еще несколько человек.

«Когда люки были открыты, люди погружались в субмарину. Лодка начала погружение. Египтянин, который стоял и отвечал за погрузку, начал кричать «стоп», и, естественно, его никто не услышал. Потом он начал подавать знаки о том, чтобы мы забирались на пирс», — рассказала она.

Из слов Регины можно сделать вывод, что «Синдбад» внезапно ушел под воду прямо у пирса, не успев выйти в море. Ранее сообщалось, что расстояние до берега составляло около километра.

Другие туристы из Москвы рассказали SHOT почти аналогичную версию событий. По их словам, перед началом поездки двое детей 7 и 8 лет захотели в уборную, из-за этого семья задержалась с погрузкой на борт. «На палубе оставалось еще минимум пять человек, но батискаф уже начал погружаться под воду. За секунды люди оказались в море, а выбравшись на понтоны, начали спасать остальных», — говорится в сообщении. Глава семейства вовремя понял, что происходит, забросил детей на пирс и вместе с другим мужчиной стал помогать выбраться из субмарины остальным пассажирам.

Россиянка Алена рассказала РИА Новости, что техническое состояние батискафа «Синдбад» вызывало сомнения уже семь лет назад, когда она также совершала круиз на нем. По ее словам, тогда «Синдбад» был «хотя и новый, но уже пошатанный». Никакого инструктажа по безопасности не проводилось, спасательные жилеты не выдавали, «просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите».

По какой причине судно с туристами на борту внезапно ушло под воду, покажет следствие. Губернатор провинции Красное Море Амр Ханафи заявил, что у батискафа была действующая лицензия на погружения, а капитан судна обладал необходимой квалификацией.