Россиянка рассказала о состоянии батискафа «Синдбад» до инцидента в Хургаде

Стало известно, что батискаф «Синдбад» еще до ЧП был в плохом состоянии

Россиянка Алена, которая также совершила круиз на батискафе «Синдбад» семь лет назад, рассказала, что судно уже тогда было в плохом состоянии, однако туристов активно агитировали совершить подводное плавание. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Да, мы катались с семьей на батискафе «Синдбад». И хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри были какие-то там недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное все. Ну и плюс никакого инструктажа не было, не было жилетов, просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите», — рассказала Алена.

Она добавила, что эта услуга была очень широко рекламируемой среди туристов-россиян, при этом качество совершенно не соответствовало крайне высокой цене.

Также еще одна российская туристка, которая вместе со своими детьми не попала на утонувший батискаф «Синдбад» в Хургаде, рассказала подробности произошедшего.

В четверг, 27 марта, недалеко от Хургады затонул экскурсионный батискаф с 45 российскими туристами на борту. Десятки россиян пострадали, официально: шесть человек не выжили. По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилота: он не справился с управлением, судно зацепилось за риф и произошла разгерметизация. Российские туристы, которые погружались в воду на этом же батискафе несколько дней назад, описывают его состояние как «ужасное».

Ранее в Минэкономразвития РФ назвали организатора экскурсии на батискафе в Хургаде.