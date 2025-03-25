Вспыхнувший после взрыва пожар в магазине связи в Махачкале ликвидирован

МЧС: пожар после взрыва в салоне сотовой связи в Махачкале потушен

Пожар в магазине сотовой связи в Махачкале, возникший после взрыва, ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что площадь пожара составила 15 кв. м. На месте происшествия работают 25 спасателей и 7 единиц техники МЧС РФ.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, причиной стал газ. В результате происшествия пострадали четыре человека, трое из них в тяжелом состоянии.

Утром 25 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив. В результате ЧП начался пожар.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку. Руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов сообщил, что здание входило в реестр незаконно возведенных, в нем не должно было быть газа.

Ранее была названа причина взрыва в доме в Махачкале.