Еще один взрыв произошел в Махачкале

Взрыв произошел в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, причиной стал газ. Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На место выехали специальные службы.

По данным телеканала, в результате происшествия пострадал один человек. Ему оказывают помощь на месте.

Инцидент произошел на проспекте И. Шамиля, 66.

РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону сообщило о двух пострадавших.

Утром 25 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив. В результате ЧП начался пожар.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку. Руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов сообщил, что здание входило в реестр незаконно возведенных, в нем не должно было быть газа.

Ранее была названа причина взрыва в доме в Махачкале.