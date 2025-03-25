Число пострадавших при взрыве газа в салоне сотовой связи в Махачкале возросло

Число пострадавших при взрыве в салоне связи в Махачкале возросло до 4

Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до четырех. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Дагестана.

«Бригадами скорой медпомощи четверо пострадавших при хлопке газа по ул. Шамиля, 66 госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу им. Вишневского», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Несовершеннолетних среди раненых нет.

До этого РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что взрыв произошел в магазине сотовой связи в Махачкале, предварительно, причиной стал газ.

Утром 25 марта взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Махачкале. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив. В результате ЧП начался пожар.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку. Руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов сообщил, что здание входило в реестр незаконно возведенных, в нем не должно было быть газа.

Ранее была названа причина взрыва в доме в Махачкале.