В дом в Махачкале, где произошел взрыв, не должны были проводить газ

Многоэтажный дом в Махачкале, где взорвался газ, входил в реестр незаконно возведенных, поэтому в нем не должны были проводить газ. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов.

«Дом в Махачкале, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных. В него не должен был быть проведен газ», — сказал Сагитов.

Угрозы безопасности другим квартирам и домам нет, добавил представитель мэрии.

Ранее махачкалинские Telegram-каналы сообщили о пожаре после взрыва в жилом многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный. Очевидцы услышали взрыв около 9:00 мск. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив.

После этого МЧС России сообщило, что в Махачкале сотрудники ведомства ликвидируют последствия взрыва газа в многоэтажке.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку.

Ранее на Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей.