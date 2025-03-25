Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дом в Махачкале, где взорвался газ, входил в реестр незаконно возведенных

В дом в Махачкале, где произошел взрыв, не должны были проводить газ

Многоэтажный дом в Махачкале, где взорвался газ, входил в реестр незаконно возведенных, поэтому в нем не должны были проводить газ. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы городской администрации Гаджимурад Сагитов.

«Дом в Махачкале, где произошел взрыв, входил в реестр незаконно возведенных. В него не должен был быть проведен газ», — сказал Сагитов.

Угрозы безопасности другим квартирам и домам нет, добавил представитель мэрии.

Ранее махачкалинские Telegram-каналы сообщили о пожаре после взрыва в жилом многоквартирном доме в микрорайоне Редукторный. Очевидцы услышали взрыв около 9:00 мск. Ударная волна была такой силы, что были выбиты окна в доме напротив.

После этого МЧС России сообщило, что в Махачкале сотрудники ведомства ликвидируют последствия взрыва газа в многоэтажке.

По последним данным, пострадали два человека — женщина и мужчина. У них сильные ожоги. Прокуратура Дагестана начала проверку.

Ранее на Урале пожарные спасли из горящего дома 17 детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами