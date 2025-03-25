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Стала известна причина взрыва в доме в Махачкале

Прокуратура: возгорание газовоздушной смеси привело к взрыву в доме в Махачкале

Прокуратура Дагестана начала проверку после взрыва газовоздушной смеси в многоэтажном доме в Махачкале. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«По предварительным данным, 25 марта 2025 года, примерно в 9 часов, произошло возгорание газовоздушной смеси в квартире многоэтажного жилого дома по ул. Гарцахская [города] Махачкалы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на место инцидента выехали заместитель прокурора республики Дагестан Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров.

В публикации отмечается, что в ближайшее время будут установлены обстоятельства произошедшего. Помимо этого, будет изучен вопрос соблюдения требований закона в вопросе эксплуатации газового оборудования.

Telegram-канал «Махачкала №1» писал, что местные жители слышали звуки взрыва в одной из квартир до возгорания. Очевидцы инцидента сообщили, что осколками окон были повреждены припаркованные автомобили.

На опубликованных видео с места происшествия запечатлены разрушенная квартира, густой, черный дым и поврежденные машины. На данный момент известно о двух пострадавших в результате взрыва.

Ранее оставленная на ночь кухонная вытяжка стала причиной пожара в российском городе.

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