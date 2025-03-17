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В Рособрнадзоре рассказали, как участники СВО смогут сдать ГИА

Рособрнадзор: участники СВО смогут пройти ГИА в форме промежуточной аттестации
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Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Участники СВО смогут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме промежуточной аттестации, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Участники СВО вправе пройти ГИА в форме промежуточной аттестации <...>. Очень бережно и внимательно необходимо относиться к этой категории граждан. Очень важно поддержать бойцов», — поделился руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Кроме того, он акцентировал внимание на организации общественного наблюдения на ЕГЭ. Уже успешно протестирована система видеонаблюдения и проверена технологическая готовность всех экзаменационных пунктов ЕГЭ-2025.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные высшие учебные заведения и техникумы молодым россиянам, которые совершают противоправные действия в отношении военнослужащих, в том числе оценивают действия государства в рамках специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что для ушедших на СВО выпускников продлят срок действия сертификатов ЕГЭ.

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