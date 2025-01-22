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Для ушедших на СВО выпускников продлят срок действия сертификатов ЕГЭ

В ГД одобрили исключение периода участия в СВО из срока действия результатов ЕГЭ
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Виталий Аньков/РИА Новости

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили продление срока действия результатов ЕГЭ для выпускников, ушедших на специальную военную операцию. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас результаты ЕГЭ действительны четыре года после сдачи экзамена. В течение этого периода выпускник может поступить в вуз с полученными баллами.

Новая инициатива предполагает, что если выпускника мобилизовали или он добровольно подписал контракт для отправки на СВО, то этот период не будет учитываться и он сможет поступить в вуз на основании результатов ЕГЭ.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин считает такую инициативу справедливой. Авторы инициативы также отметили, что это поможет вернувшимся военнослужащим быстрее адаптироваться к мирной жизни.

До этого статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева заявила, что в России необходимо ввести единые стандарты организации психологической помощи для бойцов и ветеранов СВО.

Ранее в России предложили новую меру поддержки участников СВО и их родственников.

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