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В России предложили не брать в вузы лиц, совершивших незаконные действия против военных

Гладков предложил не брать в вузы совершивших противоправные действия к военным
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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить поступать в государственные высшие учебные заведения и техникумы молодым россиянам, которые совершают противоправные действия в отношении военнослужащих, оценивают действия государства в рамках специальной военной операции. Об этом сообщает РБК.

Гладков предложил начать общественное обсуждение инициативы.

«Нужно сказать ребенку: «Тебе кажется, ты поиграл, написал нехорошие слова на церкви или где‑то высказался, а у тебя жизнь‑то изменилась, к сожалению, не в лучшую сторону»», — заявил чиновник.

По его словам, если ребенок творит противоправные действия, и при этом его семья обращается за государственной поддержкой, то нужно рассмотреть, насколько государство должно поддерживать такие семьи, которые вместе со школой не могут воспитать ребенка. Гладков подчеркнул, что ответственность должна быть со всех сторон.

До этого сообщалось, что в партии «Единая Россия» предложили вовлекать студентов - участников СВО в воспитание молодежи.

Ранее сообщалось, что для ушедших на СВО выпускников продлят срок действия сертификатов ЕГЭ.

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