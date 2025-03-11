Владельцы утонувших в Черном море танкеров создадут фонды для компенсации ущерба

Владельцы затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» создадут фонды в сумме более чем на 1 млрд рублей для компенсации ущерба от разлива нефтепродуктов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей компании в Арбитражном суде Краснодарского края.

По данным журналистов, сумма фонда составит 533 млн рублей. Деньги из фонда планируют направлять ФГБУ «Морспасслужба» и другим потенциальным истцам.

Мэрия Анапы подала в арбитражный суд Краснодарского края исковое заявление к компаниям ЗАО «Волгатранснефть» и ООО «Кама Шиппинг», чьи танкеры затонули в Черном море. Мэрия требует взыскать с ответчиков 211 млн рублей. Отмечается, что такая сумма в настоящий момент уже оплачена муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. В результате ЧП почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее арбитражный суд Краснодарского края привлек к ответственности компании «Кама Шиппинг» и «Волгатранснефть».