Суд оштрафовал владельцев танкеров «Волгонефть»

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к ответственности компании «Кама шиппинг» и «Волгатранснефть». Об этом сообщает ТАСС.

Они являются судовладельцами танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», потерпевших в декабре 2024 года крушение у Керченского пролива.

Компания «Кама шиппинг» получила штраф в размере 30 тысяч рублей, а компания «Волгатранснефть» — по 300 тысяч рублей за каждый из двух танкеров.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море. 7 февраля новые случаи выбросов мазута зафиксировали на 15 участках проведения работ в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе.

В четверг, 13 февраля, представитель компании «Волгатранснефть» Ольга Паутова назвала причиной крушения танкера «Волгонефть-239» в Керченском проливе ветро-волновую нагрузку.

Ранее владельцу танкера «‎Волгонефть-239» ‎отказали в приостановке рассмотрения дела.