На реконструкции аэропорта в Орле похитили 54 млн рублей

Сотрудники МВД Орловской области возбудили уголовное дело по факту хищения более 54 млн рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию аэропорта Южный в Орле. Об этом на своем сайте сообщила региональная прокуратура.

«В результате СЧ СУ УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело по факту хищения мошенническим путем более 54 млн рублей бюджетных средств, выделенных в рамках... контракта», — указано в сообщении.

Речь идет о контракте, который «Орелгосзаказчик» заключил с НАО «Ирмаст-Холдинг» в рамках заказа на реконструкцию орловского аэродрома. Следствие считает, что в период с ноября 2022 по март 2025 года деньги, выделенные на работы, перевели на счета гендиректора компании-подрядчика и связанных с фирмой лиц.

До этого сообщалось, что экс-главе Центра науки Башкирии дали четыре года колонии за хищение более 18 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках нацпроекта «Наука».

Ранее Путин заявил о необходимости пресекать хищения в сфере обороны.