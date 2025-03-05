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Экс-главе Центра науки Башкирии дали реальный срок за хищение более 18 млн рублей

Экс-главу Центра науки Башкирии осудили за мошенничество и подделку документа

Кировский районный суд Уфы признал вину экс-гендиректора АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» (Центр науки) Руслана Казыханова. Его судили по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и подделке документа, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в Telegram-канале.

Суд установил, что в период с сентября по декабрь 2022 года руководитель Центра науки заключил фиктивные договоры оказания услуг по проведению научно-исследовательских работ с некоммерческой организацией «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан». Казыханов подделал акты приемки работ и произвел их оплату. Ущерб бюджету от его действий составил более 18 млн рублей. Эти средства были выделены в рамках нацпроекта «Наука».

Казыханову назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Суд также удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с фигуранта дела причиненного ущерба.

4 марта суд в Москве продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя руководителя Росприроднадзора Олега Долматова. Ему придется пробыть под арестом как минимум до 4 апреля 2025 года. Долматова обвиняют по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

3 марта суд наложил арест на его имущество. По версии следствия, Долматов, будучи замглавы Росприроднадзора, вступил в сговор для хищения бюджетных средств, которые выделили на разработку программного обеспечения для учета объектов негативного воздействия на окружающую среду. Долматов поспособствовал созданию заведомо завышенных смет, а также обеспечил победу подконтрольной организации в тендере.

Ранее заместителя главы компании-подрядчика министерства обороны РФ обвинили в хищении более 400 млн рублей.

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