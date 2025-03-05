Путин заявил о необходимости пресекать хищения в сфере обороны

Путин: важно пресекать хищения при реализации гособоронзаказа и нацпроектов

Важно пресекать хищения бюджетных средств при реализации государственного оборонного заказа и национальных проектов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства внутренних дел РФ, передает РИА Новости.

По словам главы государства, важно не только выявлять конкретных злоумышленников, но и тщательно, совместно с коллегами из федеральных, региональных, муниципальных органов власти изучать проблемные зоны, фиксировать криминогенные риски в законодательстве, в управленческой практике, чтобы избавиться от предпосылок для таких преступлений.

13 февраля сообщалось, что заместитель генерального директора ФГУП «Главное управление специального строительства» Астемир Абаев арестован по обвинению в хищении свыше 400 млн рублей при строительстве объектов для Министерства обороны России в Дагестане.

Также в феврале суд признал двоих сотрудников лесничества министерства обороны РФ виновными в хищении и подлоге имущества при выполнении гособоронзаказа.

Ранее сообщалось, что главный кадровик Минобороны Юрий Кузнецов не признал вину во взяточничестве.