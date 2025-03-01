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На Курилах самолет заблокировал ВПП, пассажиров высадили

Самолет не смог вылететь с острова Итуруп из-за неисправности шасси
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FarEastt/Shutterstock/FOTODOM

В Сахалинской области пассажирский двухмоторный DHC-8 высадил пассажиров на взлетно-посадочной полосе (ВПП) аэропорта на острове Итуруп (находится в южной группе Большой гряды Курильских островов). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, накануне в 12:49, когда борт занимал исходную позицию перед взлетом, экипаж доложил о проблеме с управлением носовой стойкой шасси. Самостоятельно покинуть ВПП DHC-8 не мог, она оказалась заблокирована. Члены экипажа приняли решение высадить пассажиров прямо там.

1 марта в Якутии у пассажирского самолета Ан-24 во время учебно-тренировочного полета разрушился внешний пневматик (покрышка, которая устанавливается на колесе для улучшения его проходимости и амортизации при ударе о поверхность земли). Это произошло в 10:52 на якутском аэродроме. После того как капитан проинформировал о случившемся экипаж, было принято решение посадить самолет. Борт благополучно приземлился в 10:54, на аэродроме в это время объявлялась тревога.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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