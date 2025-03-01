В аэропорту Якутска объявили тревогу из-за ЧП с Ан-24

В Якутии у пассажирского самолета Ан-24 во время учебно-тренировочного полета разрушился внешний пневматик (покрышка, которая устанавливается на колесе для улучшения его проходимости и амортизации при ударе о поверхность земли). Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По его данным, это произошло в 10:52 на якутском аэродроме. После того как капитан проинформировал о случившемся экипаж, было принято решение посадить самолет. Борт благополучно приземлился в 10:54, на аэродроме в это время объявлялась тревога.

Утром 29 февраля прошлого года у вылетевшего из Сургута в Уфу самолета авиакомпании Boeing треснуло лобовое стекло. Это произошло недалеко от сургутского аэропорта, когда лайнер выполнял рейс UTA103. Капитан воздушного судна доложил о случившемся, лайнер не подавал сигналов срочности и продолжил дальнейшее следование по плану.

Ранее пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.