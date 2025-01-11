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Пассажиры из Москвы услышали в самолете «страшный звук» и отказались лететь в Дубай

Mash: пассажиры рейса из Москвы в Дубай отказались лететь аварийным бортом
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Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

Самолету из Москвы в Дубай пришлось вернуться в аэропорт вылета, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, десятки пассажиров отказались продолжать полет на неотремонтированном лайнере.

«Многие боятся лететь из-за страшного звука, который они слышали при посадке», — утверждает Mash.

Как уточняется в посте, пассажирам пообещали отремонтировать лайнер и отправить их на нем же. Вылет уже переносили трижды. В самолете, из которого вытекла вся гидравлическая жидкость, до сих пор находятся специалисты. Отправка самолета запланирована на 22:30.

Днем стало известно, что самолет Boeing 767, летевший по маршруту Москва — Дубай, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково. В авиакомпании Utair, которой принадлежит борт, объяснили, что причиной произошедшего стало изменение уровня гидравлической жидкости: из соображений безопасности командир принял решение вернуться в Москву.

Ранее летевший из Тюмени самолет приземлился на одном винте.

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