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Температура на юге России будет ниже нормы до конца недели

Вильфанд: температура на юге России до 2 марта будет ниже нормы на 6-14℃
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«Газета.Ru»

Температура на юге России с 26 февраля по 2 марта будет ниже нормы на 6-14℃. Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Волгоградской, Ростовской, Астраханской областях, Калмыкии, Адыгее температура будет на 7-11℃ ниже нормы, в Краснодарском крае — на 8-14℃», — рассказал он.

По прогнозам Гитрометцентра России, в Волгоградской и Ростовской областях температура будет достигать минус 19-22℃, в Астраханской области — минус 15℃, в Калмыкии — минус 16℃. При этом в регионах Северного Кавказа минимальные значения составят минус 8-15℃, а в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии — даже мину 16-20℃.

До этого Вильфанд рассказал, что температура в азиатской части РФ будет ниже нормы на 8-10°C к 1 марта. По его словам, погода будет связана с затоком холодных воздушных масс из полярных регионов. Вильфанд подчеркнул, что резкое изменение погоды произойдет в центре Красноярского края, где столбики термометров опустятся на 20 градусов.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны на Урале и в Сибири.

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