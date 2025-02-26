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В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале весны на Урале и в Сибири

Вильфанд: холодное начало весны будет наблюдаться в регионах Урала и Сибири
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Александр Кряжев/РИА Новости

Морозная погода с температурой на 7— 16°C и 8 — 13°C ниже нормы будет отмечаться в регионах Урала и Сибири. Холодно и в некоторых регионах Дальнего Востока. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ближайшие дни на востоке Ямало-Ненецкого округа ожидается -35…-38°C. Вильфанд подчеркнул, что это действительно сильнейшие морозы.

Аналогичная ситуация ожидается с 27 февраля по 2 марта на Таймыре, в Туруханском и Эвенкийском районах. Там прогнозируется -38…-42°C.

В Томской области минимальные значения достигнут -26…-32°C, но на востоке, а в Иркутской области — -35…-38°C, добавил Вильфанд.

Аномальная погода также ожидается в Бурятии, Забайкальском крае и Амурской области.

Он добавил, что тепло в ближайшее время придет в Карелию, Мурманскую, Ленинградскую, Новгородскую, Архангельскую области и в Республику Коми.

До этого специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в выходные, 1 и 2 марта, в Москве ожидаются смешанные осадки.

Ранее москвичам спрогнозировали потепление.

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