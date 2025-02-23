Летевший из Москвы на Кубу самолет вынужденно полетел в Петербург

Самолет авиакомпании Nordwind, летевший рейсом Москва — Кайо-Коко (Куба), из-за отказа двигателя вынужденно полетел в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

«Москва — Кайо-Коко а/к Nordwind RA-73341 — отказ двигателя», — говорится в сообщении.

Экипаж воздушного судна принял решение на уход в аэропорт Пулково.

До этого сообщалось, что летевший в Казань борт авиакомпании Nordwind Airlines изменил курс и сел в Нижнекамске. Самолет Boeing 737–800 следовал во вторник, 11 февраля, из Кемерова. Экипаж поменял место посадки из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана. Посадка в Нижнекамске прошла успешно. 24 января четыре рейса авиакомпании Nordwind были задержаны в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Казани.

Ранее союз страховщиков сообщил, что часть российских аэропортов не застрахована.