Союз страховщиков сообщил, что часть российских аэропортов не застрахована

Основная часть средних и небольших аэропортов в России застрахована номинально или вообще не имеет страховки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийского союза страховщиков (ВСС).

В союзе рассказали, что полноценными полисами страхования ответственности аэропортов и авиадиспетчеров обладают несколько наиболее крупных аэропортов РФ.

Страховые суммы по ним высоки. До 2022 года такие договоры страхования размещались в перестрахование на международных рынках, а страховые суммы превышали $1-2 млрд.

«Основная часть средних и небольших аэропортов имеют либо номинальное страхование, либо вообще не страхуют свою ответственность», — говорится в сообщении.

В союзе страховщиков добавили, что ключевыми факторами, определяющими динамику страхования аэропортов, являются наличие страховых событий в прошлые годы, стоимость страхования, требования со стороны акционеров или партнеров, а также наличие претензий со стороны авиакомпаний.

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