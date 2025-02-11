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Летевший в Казань самолет сменил курс и сел в Нижнекамске

Aviaincident: летевший в Казань самолет Nordwind Airlines сел в Нижнекамске
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Летевший в Казань борт авиакомпании Nordwind Airlines изменил курс и сел в Нижнекамске. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Самолет Boeing 737–800 следовал во вторник, 11 февраля, из Кемерова. Экипаж поменял место посадки из-за ограничений на полеты, введенных в аэропорту столицы Татарстана. Посадка в Нижнекамске прошла успешно.

11 февраля стало известно, что аэропорты Казани, Саратова и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС в связи с атаками беспилотников. Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко отмечал, что во время действия ограничений экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов правильно отреагировали на ситуацию и обеспечили безопасность полетов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее союз страховщиков сообщил, что часть российских аэропортов не застрахована.

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