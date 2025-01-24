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Несколько рейсов Nordwind задержали из-за ограничений в аэропорту Казани

Четыре рейса Nordwind задерживаются из-за ограничений в аэропорту Казани
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KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

Четыре рейса авиакомпании Nordwind задерживаются в связи с временными ограничениями на работу аэропорта Казани. Об этом сообщается в Telegram-канале авиакомпании.

«Авиакомпания вынуждено скорректировала расписание рейсов в/из столицы Республики Татарстан. Задержаны рейсы: N4-740 Красноярск — Казань, N4-744 Иркутск — Казань, N4-713 Казань — Грозный, N4-714 Грозный — Казань», — проинформировали в компании.

В Nordwind добавили, что пассажирам задержанных рейсов предоставят услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Авиакомпания призвала пассажиров внимательно следить за информацией.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов 24 января также вводились в аэропорту Уфы. Соответствующая мера была принята для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Рано утром 24 января также были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

Ранее в Рязани после падения дрона загорелся дом.

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