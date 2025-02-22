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В США впервые за 15 лет казнь приведут в исполнение через расстрел

В США впервые за 15 лет расстреляют осужденного
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Stephen Hird/Reuters

В США впервые за 15 лет проведут казнь заключенного методом расстрела, сообщает Associated Press.

По информации издания, 67-летний заключенный Брэд Сигмон из штата Южная Каролина сам выбрал такой метод казни. Казнь запланирована на 7 марта.

Отмечается, что с 1976 года только трое заключенных в США были расстреляны. Все три случая произошли в штате Юта.

Авторы публикации уточняют, что Сигмона «привяжут ремнями к стулу, наденут на голову капюшон и установят мишень на сердце». Стрелять в него будут трое добровольцев.

До этого AP News сообщало, что президент США Дональд Трамп всего через несколько часов после официального вступления в должность подписал указ о восстановлении смертной казни на федеральном уровне, тем самым отменив введенный в 2021 году мораторий на такого вида наказания.

Ранее Трамп пожелал помилованным Байденом заключенным «катиться в ад».

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