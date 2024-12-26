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Трамп пожелал помилованным Байденом преступникам катиться в ад

Трамп пожелал катиться в ад помилованным Байденом преступникам
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Christian Hartmann/Reuters

Приговоренные к смертной казни заключенные, которых помиловал действующий президент США Джо Байден, должны «катиться в ад». Об этом заявил избранный глава американского государства Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«А тем 37 самым жестоким преступникам, <...> получившим, как ни удивительно, помилование от сонного Джо Байдена, я отказываюсь желать веселого Рождества этим везучим «душам», но вместо этого скажу им: катитесь в ад!» — написал он.

23 декабря Байден смягчил приговоры 37 приговоренным к смертной казни лицам. Приговоры в отношении них будут переквалифицированы на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения.

Как сообщало агентство Reuters, это решение затронуло 37 из 40 заключенных. Решение главы государства назвали «историческим актом помилования». В Белом доме подчеркнули, что за время своего президентства Байден вынес больше решений о смягчении наказания, чем любой из его недавних предшественников.

Ранее Маск одним словом отреагировал на неожиданное решение Байдена.

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