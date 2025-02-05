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В РФ предложили вернуть смертную казнь для определенных категорий преступников

Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил вернуть смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

Таким образом Миронов прокомментировал дело «ангарского маньяка» Михаила Попкова. Он назвал историю с Попковым издевательством «над справедливостью и здравым смыслом, над памятью о жертвах маньяка и чувствами их родных».

«Наша позиция неизменна: давно пора прекращать лицемерные игры в гуманизм и возвращать смертную казнь для террористов, убийц детей и маньяков», — пояснил Миронов.

До этого суд в Иркутске вынес четвертый приговор ангарскому маньяку Попкову. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

«Ангарского маньяка» арестовали в 2012 году. Через три года суд приговорил его к пожизненному заключению за совершение 22 убийств и двух покушений на убийство. В 2018 году его признали виновным в еще 59 убийствах и в изнасилованиях. Третий срок — девять лет и восемь месяцев — он получил в 2021 году за убийство двух женщин в 1995 году.

Ранее следователь рассказал о попытке суда Линча над маньяком Чикатило.

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