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Госпрограмма по развитию Севастополя и Крыма будет продлена до 2030 года

Путин поручил продлить программу развития Севастополя и Крыма до 2030 года
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Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил продлить программу развития Севастополя и Крыма до 2030 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Кремля.

На цели социально-экономического развития этих двух регионов будет ежегодно выделяться 110 млрд рублей. Также Путин поручил обеспечить контроль за реализацией данной программы. Госконтракты стоимостью свыше 3 млрд рублей будут получать расширенное казначейское сопровождение средств при условии строгого соблюдения сроков санкционирования операций по расходам. Также базовое казначейское сопровождение получат госконтракты, заключенные до 2020 года.

Казначейское сопровождение — это один из видов государственного финансового контроля по исполнению государственных контрактов. По его условиям, победитель закупки и его субподрядчики должны открыть финансовые счета в казначействе и могут снять средства с его только при предоставлении заключенного контракта и его идентификационного кода. После получения средств казначейство тщательно проверяет траты исполнителя на соответствие условиям контракта.

До этого политолог назвал развитие Крыма и Севастополя приоритетом Путина.

Ранее в Крыму мужчина избил женщину, которую заподозрил в колдовстве.

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