На совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин показал, что считает эти территории важнейшими для страны. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

По его словам, развитие и защита Крыма и Севастополя остаются важнейшим приоритетом для главы государства.

Политолог напомнил, что благодаря судьбоносному решению президента 11 лет назад Крым вернулся в состав большой России.

«За это время Крым и Севастополь добились серьезных успехов. Так, валовый региональный продукт Севастополя вырос почти в 9 раз, валовый региональный продукт Крыма — почти в 4 раза. Социология также показывает, что подавляющее большинство граждан страны одобряют присоединение Крыма к России и испытывают гордость по этому поводу», — сказал Данилин.

Он отметил, что символом этого объединения стал Крымский мост, который начал работу в 2018 году. Эксперт подчеркнул, что сегодня Россия продолжает защищать жителей полуострова от агрессии со стороны киевского режима.

«Главное — это безопасность и качество жизни людей. Следует отметить, что за все время пребывания Крыма в составе России его посетили 20 млн граждан нашей страны», — сказал политолог.

Данилин также отметил, что продолжается социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя. По его словам, в 2023 году на реализацию специальной государственной программы было выделено 143 млрд рублей из бюджета, в 2024 году — 105 млрд рублей, а с 2025 по 2027 годы выделят более 300 млрд рублей.

«Огромные суммы, но и отдача огромная. Выросли доходы в этих субъектах, вдвое выросла номинальная зарплата, выросла численность населения — в Крыму почти до 2 млн жителей, а в Севастополе до 560 тыс. жителей», — добавил он.

Политолог отметил, что регионе активно развивается туризм, реализуются масштабные инфраструктурные проекты, например, трасса «Таврида» и новый аэропорт, а также модернизированы сети водоснабжения.

«Экономика Крыма и Севастополя крепко стоит на ногах, так же как и экономика России, а экономический потенциал полуострова растет и укрепляется», — заключил Данилин.