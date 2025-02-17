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В Севастополе гость набросился на хозяйку дома, заподозрив ее в колдовстве

В Крыму мужчина избил женщину, которую заподозрил в колдовстве
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Shutterstock

В Крыму гость напал на хозяйку дома, заподозрив ее в колдовстве. За женщину заступился ее супруг и избил мужчину, сообщает «Mash на волне».

ЧП произошло в Севастополе, во время дружеского застолья в доме у местного жителя Юрия. В гости к нему приехал приятель со своей супругой, и все шло хорошо, пока гостю не показалось, что жена Юрия «оказывает экстрасенсорное воздействие».

Опьяневший к тому моменту мужчина не стал разбираться в деталях и несколько раз ударил женщину на глазах у ее мужа. В ответ Юрий напал на драчливого гостя и во время потасовки сломал ему несколько ребер и глазницу.

Суд признал мужчину, который заступился за жену, виновным. Ему назначили полтора года колонии условно и обязали выплатить 250 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Ранее охранник московского магазина избил покупателя за кражу, которую тот не совершал.

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