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Российские женщины назвали сферы деятельности с самыми перспективными женихами

RT: женщины считают работников IT и телеком самыми перспективными женихами
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Branislav Nenin/Shutterstock/FOTODOM

Большинство россиянок считают работников IT и телекома наиболее перспективными женихами – об этом сообщили 60% участниц соответствующего опроса. Лишь немного по этому показателю уступают трудящиеся в нефтегазовой отрасли (57%), передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Финансисты и банкиры в рейтинге заняли следующую строчку (37%), после них – строители (29%) и сотрудники сферы недвижимости (25%).

Многие женщины назвали также перспективными женихами юристов (21%), врачей и ветеринаров (18%). Замыкают топ-10 спортсмены (10%), работники ретейла и торговли (9%), производства и агропрома (8%) и деятели культуры и искусства. Меньше всего голосов россиянки отдали за работников транспортной и логистической отраслей.

Исследование сервиса «Работа.ру» позволило участницам дать множественный выбор ответа. Всего аналитики опросили 1,8 тыс. женщин из всех регионов страны.

До этого 30% россиян признались, что хотя бы раз в течение карьеры заводили роман с коллегой на работе, а у некоторых из них опыт подобных отношений был неоднократно. Чаще других — 53% респондентов — в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента. Второе место занимают работники сферы туризма и ресторанов (42%). В топ-3 вошли менеджеры по продажам (41%).

Ранее стало известно, что россияне стали более лояльны к служебным романам.

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