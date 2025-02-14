Стала известна доля заводивших служебный роман россиян

30% россиян признались, что хотя бы раз в течение карьеры заводили роман с коллегой на работе, а у некоторых из них опыт подобных отношений был неоднократно, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Чаще остальных — 53% респондентов — в служебных романах признавались представители высшего и среднего менеджмента. Второе место занимают работники сферы туризма и ресторанов (42%). В топ-3 вошли менеджеры по продажам (41%). Только 21% сотрудников научных и образовательных учреждений из числа опрошенных рассказали о романтических отношениях на работе.

Исследование проводили с 1 по 7 февраля 2025 года, в нем приняли участие в общей сложности 3502 человека из разных российских регионов.

На этой неделе опрос сервиса «Пакет» от Х5 показал, что более трети россиян (36%) останутся на ужин дома в День святого Валентина и никакого особого меню придумывать не будут. Почти треть (31%) — устроят свидание-готовку вместе с партнером. Практически каждый пятый респондент (22%) закажет доставку готовой еды, а каждый десятый — отправится в ресторан.

Ранее стало известно, куда россияне полетят на День святого Валентина.