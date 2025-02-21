Склад вторсырья загорелся в Калужской области

Склад вторсырья загорелся в Жуковском районе Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.
В ведомстве подчеркнули, что возгорание вторсырья произошло на открытой территории в деревне Окороково. Площадь пожара составляет 500 кв. м.
В МЧС добавили, что существует угроза распространения огня. Пострадавших в результате произошедшего нет, эвакуация не проводилась.
В публикации отмечается, что площадь территории для хранения вторсырья занимает 3 тыс. кв. м, на 2 тыс. кв. м расположены паллеты разной высоты. Здание находится в промзоне. Объявлен второй ранг сложности пожара.
Накануне сообщалось, что для тушения пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева на юге Москвы применили пожарный вертолет.
МЧС усилило группировку спасателей и специальной техники, на место пожара была запрошена авиация Московского авиационного центра и пожарный поезд. Вертолет Ка-32 поучаствовал в тушении пожара. Ликвидация возгорания осложнялась нехваткой воды в пожарных гидрантах.
Ранее российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру.