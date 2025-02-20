Российский подросток во время пожара спас из огня маленьких братьев и сестру

В Пермском крае подросток во время пожара спас из огня братьев и сестру

В Пермском крае 15-летний подросток спас маленьких братьев и сестру во время пожара в доме. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Мижуева, когда родители детей были на работе. За младшими остался присматривать старший сын. В какой-то момент дом загорелся, и подросток попытался потушить огонь, но у него ничего не вышло. Причины возгорания не уточняются.

После этого юноша стал собирать и одевать напуганных детей, а затем вывел их из дома и отвел к соседям. На место вызвали пожарных.

Прибывшие сотрудники экстренных служб ликвидировали огонь на площади 75 квадратных метров. На кадрах с места происшествия видно полностью выгоревшее строение.

Причину случившегося пожара устанавливают. Юношу, спасшего младших братьев и сестру, планируют наградить.

Ранее в российском городе из пожара в многоквартирном доме спасли двух человек.