В тушении пожара на юге Москвы принимает участие вертолет

Пожарные задействовали вертолет Ка-32 в тушении возгорания на юге Москвы

Для тушения пожара в здании филиала Института точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева на юге Москвы применили пожарный вертолет. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

В настоящее время площадь возгорания увеличилась и составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания института самостоятельно эвакуировались 30 человек.

МЧС усиливает группировку спасателей и специальной техники, на место пожара запросили авиацию Московского авиационного центра и пожарный поезд. Вертолет Ка-32 уже участвует в тушении пожара. Ликвидация возгорания осложняется нехваткой воды в пожарных гидрантах.

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