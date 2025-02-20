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Мантуров рассказал, что странам ЕАЭС будет отдан приоритет на российском рынке

Мантуров: в важнейших для России отраслях приоритет отдается компаниям из ЕАЭС
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Павел Лисицын/РИА Новости

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров обозначил новые правила доступа иностранных компаний на российский рынок. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, доступ будет предоставляться исключительно компаниям, представляющим стратегический интерес для России. При этом приоритет в ключевых отраслях, определяющих технологический суверенитет страны, отдается отечественным производителям и компаниям из Евразийского экономического союза.

Мантуров подчеркнул, что система государственных закупок и мер поддержки претерпела существенную трансформацию в ответ на санкционное давление, обеспечив решительное преимущество российским и евразийским производителям. Для совместных проектов с иностранными партнерами установлены строгие условия для локализации, передачи технологий и эффективного контроля со стороны российских участников.

Эта политика, по словам Мантурова, должна оставаться неизменной и учитываться иностранными компаниями при планировании деятельности на российском рынке.

Сегодня министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил в кулуарах Форума будущих технологий, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». По его словам, промышленность в России получила огромные возможности для развития после ухода иностранных брендов, и отказываться от них не хочется.

Ранее Захарова рассказала об условии возвращения иностранных компаний в Россию.

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