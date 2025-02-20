Захарова рассказала об условии возвращения иностранных компаний в Россию

Захарова: для возвращения иностранных компаний в РФ нужно уважать нашу историю

Уважение к истории страны является необходимым для возвращения в Россию иностранных компаний. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что уважение к истории России должно относиться и к героям специальной военной операции (СВО), и к российским журналистам. Захарова уточнила, что отношение к отечественным журналистам и СМИ должно быть фактором благоприятствования для иностранных компаний.

Официальный представитель МИД напомнила, что западные компании сами себя утвердили в качестве инструмента политической борьбы и гибридной войны, а не в качестве экономических субъектов. Они ушли с российского рынка потому, что получили от своих правительств приказ об этом.

19 февраля экономист Евгений Гольдфайн заявил, что возвращение американских компаний в РФ изменит экономику обеих стран.

Ранее была названа причина, которая помешает трем мировым автобрендам вернуться в РФ.