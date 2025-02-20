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В Минпромторге заявили, что иностранным компаниям придется платить за поведение

Минпромторг: РФ не ждет ушедшие иностранные компании с распростертыми объятиями
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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил в кулуарах Форума будущих технологий, что Россия не ждет ушедшие иностранные компании «с распростертыми объятиями». Об этом сообщает ТАСС.

«Вы знаете, мы никого с распростертыми объятиями не ждем. За все нужно будет платить, за свое поведение», — сказал Алиханов в разговоре с журналистами.

Он подчеркнул, что Минпромторг будет готовить свое видение, когда появится соответствующее поручение. По словам Алиханова, промышленность в России получила огромные возможности для развития после ухода иностранных брендов, и отказываться от них не хочется.

До этого в пресс-службе Минпромторга заявили, что вопрос возвращения иностранных брендов на рынок России стоит рассматривать в индивидуальном порядке, поскольку приоритетом являются интересы отечественных производителей и защита внутреннего рынка.

17 февраля Telegram-канал SHOT сообщал, что японский бренд одежды UNIQLO рассматривает возможность возвращения в Россию. Официальных заявлений от представителей компании не поступало.

В свою очередь, политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров говорил, что McDonald's может вернуться на российский рынок к концу 2025 года.

Ранее были раскрыты три главных условия возвращения западных компаний в Россию.

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